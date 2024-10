El ruido en Barcelona: sanciones para unos, impunidad para otros

La semana pasada hablábamos en La Ciutat con la dirección de los Salesianos de Rocafort sobre el cierre de dos pistas del patio por las quejas de 3 vecinos. En julio se precintaron estas dos pistas porque el ruido molestaba a estos vecinos y en pleno mes de octubre, la situación sigue sin solucionarse.

Desde la sindicatura de greuges tienen constancia de este caso e incluso han visitado el colegio para ver la situación. Entienden las molestias que pueden generar los niños cuando juegan y entrenan pero consideran que precintar las dos pistas perjudicando a cientos de niños y niñas no es una solución. Más aun cuando hay otros casos en la ciudad que se están tratando de manera muy diferente.

Se trata de los helicópteros turísticos que sobrevuelan Sants y La Bordeta generando las quejas de los vecinos. En esta ocasión, el ayuntamiento no ha obligado al cese de esta actividad, a pesar de que la empresa ha sido sancionada por no usar los aparatos correctos, sobrevolar a baja altura o no hacer los recorridos establecidos. Desde la sindicatura han pedido las conclusiones de los estudios acústicos realizados y aun no ha obtenido respuesta por parte del ayuntamiento.