Rodalies enceta la setmana amb noves afectacions i més transport alternatiu per carretera

Rodalies afronta un nou inici de setmana sense recuperar la normalitat promesa pel Govern. Tot i que aquest dilluns s’ha restablert la circulació ferroviària al tram Figueres–Portbou de la línia R11, la resta del servei continua condicionat per múltiples afectacions.
Les línies R2, R11, R16 i R17 funcionen íntegrament amb tren, però l’R2 Sud manté una oferta reduïda a causa d’una incidència entre Bellvitge i Sants. Paral·lelament, fins a 11 línies han de completar part del trajecte amb autobusos mentre continuen els treballs de seguretat a les vies.
Des de l’Estació de Sants, el portaveu de Rodalies, Antonio Carmona, ha defensat que s’està garantint la mobilitat dels usuaris mentre Adif avança en les reparacions als trams afectats.
31 punts d’intervenció i més de 400 inspeccions
Adif manté oberts 31 punts d’actuació repartits per tota la xarxa. Les tasques se centren en la protecció de talussos i trinxeres, així com en el condicionament de la via. Segons ha explicat Joan Valentín, alguns treballs s’han completat i d’altres s’han incorporat al llistat actualitzat.
En el marc del pla d’emergència, Adif ha dut a terme més de 400 inspeccions, especialment en zones costaneres i trams amb talussos. Per prioritzar les actuacions urgents, s’han establert quatre nivells d’intervenció i s’han desplegat 50 equips formats per uns 400 tècnics i operaris, a més de maquinària especialitzada. També s’ha reforçat la vigilància i s’han aplicat mesures preventives com la reducció de velocitat.
L’ens gestor adverteix que el pla continuarà actiu segons l’evolució dels treballs i la meteorologia, i no descarta ampliar-lo a altres subsistemes ferroviaris.
La Generalitat reforça el servei per carretera
Davant la persistència de les afectacions, la Generalitat ha incrementat el servei interurbà amb 61 autobusos addicionals. La flota destinada a donar suport al transport ferroviari passa així de 169 a 230 vehicles, incorporats des de diversos punts de l’Estat.
Segons el Departament de Territori, l’objectiu és disposar d’una flota preparada per respondre als moments de més demanda i garantir un servei més robust i fiable mentre duri la crisi ferroviària.