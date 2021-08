LA CIUTAT D'ESTIU, AMB JAUME MAS

Robert Manrique: “Encara hi ha desenes de víctimes del 17-A que no han estat indemnitzades”

Aquest d s'ha fet el minut de silenci per commemorar el quart any dels atemptats del 17A. Un aniversari que arriba l'any en què s'ha conegut la sentència als 3 condemnats i que sumen 108 anys de presó. Malgrat les 16 víctimes mortals, en cap moment se'ls ha jutjat per assassinat com reclamaven algunes de les acusacions perquè no eren ni a la Rambla de Barcelona ni a Cambrils en el moment dels fets. En parlem amb en Robert Manrique, impulsor i assessor de la UAVAT, la Unitat d'Atenció i Valoració a Afectats del Terrorisme, per parlar dels atemptats del 17-A d'ara fa quatre anys.