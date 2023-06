El reaprofitament de l'aigua com a via per combatre la sequera

L’aigua ja no cau del cel. O millor dit, cada cop caurà menys del cel. Ens hem d’anar acostumant a períodes de sequera cada cop més llargs i a no tenir els embassaments tan plens com abans. És per això que caldrà potenciar un recurs que ja ha estat molt profitós durant l’actual període de sequera. A Catalunya, existeixen dues dessaladores, ubicades a Blanes i al Prat des dels anys 2002 i 2009 respectivament.

Cadascuna d’elles permet potabilitzar 80 hectòmetres cúbics d’aigua cada any, el que equival al consum de tota la regió metropolitana de Barcelona durant quatre mesos. Les dues plantes estan funcionat a plena potència des de l’agost de l’any passat. Però el gran salt ja el van fer al febrer de 2022, quan van passar de produir del 20 al 85%. Aquesta anticipació és una eina clau per allargar les reserves dels pantans i frenar l’entrada en la fase d’excepcionalitat de l’àrea Ter Llobregat, que abasteix a la gran majoria de població de Catalunya. És a dir, l’aportació de més de 90 hectòmetres cúbics al sistema ha permès retardar en sis mesos algunes de les limitacions en el consum que ja s’estaven aplicant en altres indrets de Catalunya.

Més dessalinitzadores en el futur

Com dèiem, però, hi haurà altres períodes de sequera i cal estar preparats. És per això que ja estan projectades més plantes dessalinitzadores. La previsió és que en 5 anys n’hi hagi 3: la de Tordera, que multiplicarà per quatre la seva capacitat, la del Llobregat i la de Foix.

L'aigua regenerada

A més de les plantes dessalinitzadores, una altra via per proveir-nos d’aigua i preservar la dels embassaments és la seva reutilització. En aquest camp, l’Agència Catalana de l’Aigua està treballant en l’aigua regenerada. És aigua residual depurada que rep un tractament addicional. No és potable, però sí que és òptima per a usos industrials, municipals, agrícoles i ambientals. Recentment, també han començat les proves per incrementar el cabal del riu Llobregat amb aquest aigua. En aquest cas, aquesta aigua serà potabilitzat a la planta de Sant Joan Despí.

Ara mateix les estacions de regeneració d’aigua públiques que hi ha a Catalunya han aportat 60 hectòmetres d’aigua durant el 2022. La previsió és invertir 150 milions d’euros fins al 2035 per potenciar aquest recurs.