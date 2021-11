Qui va ser Mònica Lewinsky i com reflexa la sèrie de la Sexta el seu cas?

Avui l'Òscar ens proposa que tornem a viure què va suposar el cas Lewinsky a partir de la sèrie que es pot veure a "la Sexta" i a l"atresplayer" que és una de les antologies de "America crime story" en concret el que porta per títol "Impeachment".

Com va arribar Lewinsky a treballar a la casa blanca i què va suposar l'incident amb el president? Quins abusos va patir? Com va ser aprofitat tot l'enrenou per premsa, polítics i opinió pública sense tenir en compte la posició en que quedava Mònica davant de la societat i com afectada quedaria de per vida?

Quins altres casos analitza aquesta serie, d'assetjament, de Bill Clinton?

Ens ho explica al nits de ràdio amb David Cervelló