La Portería del Barcelona 

Tanto el portero alemán como el polaco están en una edad muy madura y les queda poco recorrido a pesar de que en las porterías la edad se nota menos pero evidentemente el Barcelona tiene que empezar a buscar ya un recambio futuro para Ter Stegen a no tardar mucho. No parece que esa figura sea la de Iñaki Peña. Qué pasaría por ser un buen complemento un buen segundo pero ningún caso el portero titular del futuro, pero su experiencia puede servir para completar la plantilla. Atrás en el filial vienen algunos porteros muy interesantes como el norteamericano. Kochen o Yaakovashbili, que habría que ir mirando y puliendo para que pudiera ser una alternativa y en el futuro otro Victor Valdés, que garantizara que esa portería tan complicada como es la del Barcelona, estuviera más o menos cubierta durante mucho tiempo. Es tranquilizador ver que Szczsney quiera quedarse en el Barcelona se sienta motivado y alargue su estancia en el equipo Azulgrana después del fenomenal rendimiento que está teniendo desde Navidades para acá. Ya no es solo su condición de invencible con el equipo, sino por la tranquilidad que transmite en los momentos más delicados y en los que hace falta ese plomo y veteranía, que pone el que fuera portero de la Juventus de Turín o del Arsenal. Es de esperar que Ter Stegen regrese de nuevo en perfectas condiciones y vuelva a ser ese portero competitivo que en algunas temporadas ha sido diferencial y ha ganado muchos puntos para el equipo. Aún le queda Futbol y conoce perfectamente la casa. Si se recupera y vuelve a su mejor nivel es otra garantía para el Barcelona de tener dos o tres años más cubierta la portería Con un portero internacional. Son decisiones que deben tomarse en breve y que marcarán y condicionar en el futuro, pues no en vano. La portería de un equipo es un puesto muy específico, muy diferencial y muy importante y el Barcelona no puede equivocarse. Mimar a los jóvenes que vienen desde abajo, irlos amoldando y utilizar a Iñaki Peña de Puente entre los dos grandes veteranos eso sería una buena solución para darle estabilidad a la portería del Barcelona.