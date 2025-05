La lluita contra la solitud no volguda i el maltractament a les persones grans 

Aquesta setmana l’Hospitalet ha acollit la 26a edició de la Fira de la Gent Gran que ha comptat amb la participació de 80 empreses, entitats i institucions que han posat la vellesa al centre. Alguns dels objectius abordats a la Fira ha estat la lluita contra la soledat nodesitjada de la gent gran i el maltractament a aquest col·lectiu. Javier Espínola, cofundador de Mas Mayor Tech, explica a ‘La Brúixola que la seva start up neix amb l’objectiu de simplificar la tecnologia perquè acompanyi les persones grans a través de la realitat virtual i, especialment, a través de la música amb un reproductor amb centenars de cançons anomenat ‘Wateke’.

1 de cada 6 persones grans és víctima de maltractament

Segons l’OMS, 1 de cada 6 persones grans és víctima d’algun tipus de maltractament. Jordi Muñoz, president de l'Associació per a la investigació del maltractament a persones grans, explica a ‘La brúixola’ que l’aïllament, la vulnerabilitat física o la dependència emocional són tres factors de risc i que aquesta xacra afecta especialment les dones, que representarien entre un 70 i un 80% dels casos. Muñoz denuncia que no hi ha un marc legal específic i que no es destinen recursos com es fa en altres col·lectius que pateixen situacions de maltractament.