Las personas mayores reclaman que se respeten sus derechos

Hoy martes 1 de octubre se celebra el 'Día Internacional de las Personas Mayores', una jornada que sirve para reivindicar la visibilización de este colectivo habitualmente invisibilizado e infravalorado. Y precisamente para reivindicar y visibilizar, la FATEC (Federación de Asociaciones de Gente Mayor de Catalunya) ha organizado una concentración este mediodía en la Plaça Sant Jaume.

Con un poco de suerte, todos llegamos a mayores

En 'La Ciutat' hemos hablado de esta concentración y de las reclamaciones de las personas mayores con el presidente de FATEC, Josep Carné, que ha recordado que "personas de menos de 19 años hay alrededor de un millón y medio en España, pero personas de más de 70 años hay más de dos millones y medio, y este último colectivo parece que no existe. El 'Día Internacional de las Personas Mayores' sirve precisamente para eso, para que la gente sepa que estamos aquí. Así como hay un día para las mujeres o para la comunidad LGTBI creemos que está más justificado que nunca que haya un día de las personas mayores, porque somos un colectivo que necesita visibilizarse y que no recibe el trato que merece".

Acabar con el edadismo

Cuando se habla de personas mayores entra en juego el 'edadismo', este prejuicio hacia las personas mayores tan habitual en nuestra sociedad. Carné reivindica que "la vida laboral de una persona y la de un jubilado no están tan lejos en cuanto a duración. Pongamos que una persona trabaja 30 años, quizás algo más, a lo largo de su vida. Pues teniendo en cuenta que una persona se jubila a los 65 puede perfectamente seguir teniendo una vida activa cerca de 30 años más". Ante este edadismo, Carné recuerda que "somos personas con los mismos derechos que el resto pero muchas personas dicen que ya no servimos para nada y que además consumimos muchos recursos económicos y sanitarios porque necesitamos más atención y cuidados, pero no pasa lo mismo con, por ejemplo, los coches? No necesitan más revisiones en el mecánico cuanto más antiguos son?".

Dentro de la etapa vital a partir de la jubilación, el presidente de FATEC establece tres sub-categorías: "Los jubilados jóvenes, las personas de 65, aún suelen tener una vida bastante activa, algunos incluso quedan para jugar al tenis o practicar deporte. Luego viene la etapa de las dudas sobre qué hacer en la vida, por eso muchas personas optan por apuntarse a cursos o actividades. Y luego están los más mayores, que ya piensan más en tener una buena asistencia sanitaria".

Con toda la ilusión

Ante el acto que se ha celebrado este mediodía en la Plaça Sant Jaume, Carné asegura que "lo hemos preparado con toda la ilusión de que participen cuantas más personas y entidades mejor, hay que visibilizar. Además este día es especial, porque no se celebra en otras comunidades del país, y en Catalunya sí". Un acto donde la periodista Rosa Maria Calaf ha leído un manifiesto: "Este manifiesto simplemente se centra en reivindicar los derechos de la gente mayor y se centra en que los derechos de estas personas tienen que ser adquiridos, no eventuales. No se trata de curar algo, de hacer algo por reacción o en respuesta a algo, se trata simplemente de reconocer que estos derechos se tienen de forma permanente, como cualquier otro ciudadano", concluye Carné.