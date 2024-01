Pere Aragonès, sobre la amnistía: “Todas las partes deben reflexionar”

Pere Aragonès ha hecho un llamamiento a la “responsabilidad” después que Junts per Catalunya tumbase la ley de amnistía en la primera votación del Congreso. “Debe haber una reflexión por parte de todos los partidos políticos”, ha reclamado desde Bruselas.

El presidente de la Generalitat ha defendido que la amnistía es “necesaria” para abrir una nueva etapa con el Gobierno a fin de negociar “la soberanía de Catalunya”. “La ley de amnistía no puede ponerse en riesgo”, ha remachado Aragonès. El jefe del Ejecutivo catalán también ha argumentado que la norma acabará con la “represión” que -en su opinión- padecen 1.200 personas.

Salvador Illa: "Junts falló a Catalunya"

El líder del PSC, Salvador Illa, ha acusado Junts per Catalunya de “fallar a Catalunya” por haber votado en contra de la amnistía. En una entrevista a Más de Uno, el primer secretario de los socialistas catalanes ha pedido a los de Carles Puigdemont que “reflexionen” para “reencauzar la tramitación de la ley”.

Salvador Illa, en todo caso, ha avisado que el Gobierno no cederá a las nuevas presiones de Junts. “El criterio del PSOE será el mismo”, ha vaticinado el líder del PSC. También ha defendido que la amnistía es un “acto de generosidad para pasar página”.

Junts avisa a Pedro Sánchez que pueden hacerle caer

Junts per Catalunya no tiene ninguna intención de dar su brazo a torcer. El secretario general del partido, Jordi Turull, ha avisado al presidente del Gobierno que “incumplirá” el acuerdo de legislatura “si no se mueve” para acordar una amnistía “integral” -para todos- y “de aplicación inmediata”.

En una entrevista en Rac1, Turull ha advertido a Pedro Sánchez que “obviamente” sin perdón judicial, no habrá legislatura. “Lo que acordamos con el PSOE tenía la amnistía como base, si eso falla, no hace falta abordar el resto”, ha sentenciado.