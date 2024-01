Salvador Illa critica la decisión de Junts tras su 'no' a la ley de amnistía: "Han fallado a Cataluña"

Salvador Illa ha criticado la decisión de Junts de votar 'no' a la proposición de ley de amnistía, que no salió adelante en el Congreso de los Diputados tras el voto en contra de la formación de Carles Puigdemont, cuyas exigencias no fueron aceptadas por el PSOE.

"Junts ayer falló a Cataluña", ha dicho Illa, que ha pedido al partido catalán que reflexione para "encauzar la tramitación de la ley".

El líder del PSC ha subrayado que la proposición de ley tiene "dos condiciones necesarias": "Que haya una mayoría dispuesta a tramitarla y que tenga una solidez jurídica. Todo lo que signifique sacrificar esa seguridad jurídica, a mi juicio y al del PSOE, no es aceptable. Y estas enmiendas no prosperaron porque ponían en riesgo nuestra seguridad jurídica, esta línea no la deberíamos franquear".