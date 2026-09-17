Parlon defensa que l’ES-Alert pel temporal de pluges es va enviar quan la població s’havia de protegir

La consellera d’Interior, Núria Parlon, ha defensat aquest dijous l’actuació del Govern durant l’episodi de fortes pluges que ha afectat diverses comarques catalanes i ha rebutjat les crítiques sobre l’hora d’enviament de l’ES-Alert.
Parlon ha assegurat que l’avís no va arribar tard, sinó que es va activar en el moment en què la població havia de prendre mesures de protecció. La consellera ha remarcat que aquest sistema no s’utilitza simplement per informar que plou amb intensitat, sinó quan existeix un risc d’inundació sobtada o una situació de perill real per a les persones.
Segons ha explicat, l’alerta es va enviar després que el Servei Meteorològic de Catalunya actualitzés la previsió i detectés canvis en l’evolució del temporal. També ha recordat que els avisos preventius només s’emeten quan els protocols estableixen nivells molt elevats de risc.
Un temporal amb una víctima mortal i més d’un miler de trucades
L’episodi de tempestes ha deixat una víctima mortal a Olivella, al Garraf. Els Bombers van localitzar durant la matinada el cos sense vida d’un home de 48 anys que havia estat arrossegat per l’aigua d’una riera després que el vehicle en què viatjava quedés atrapat per la força de la corrent.
Les pluges van ser especialment intenses al Garraf, l’Alt Penedès i diversos punts de l’àrea metropolitana de Barcelona. A Sitges es van evacuar 250 persones d’un càmping i els Bombers van atendre 270 avisos relacionats amb el temporal.
Per la seva banda, el telèfon d’emergències 112 va gestionar 1.116 trucades que van generar 687 incidències. Tot i això, Protecció Civil considera que l’episodi ja està tancat i assegura que aquest dijous no hi ha incidències generalitzades destacables.
Greus afectacions a la mobilitat
Les fortes precipitacions també han provocat nombrosos problemes de mobilitat. La xarxa ferroviària continua registrant afectacions, especialment a les línies R2, R2 Nord i R11 entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, on les pluges han provocat l’arrossegament del balast situat sota la via.
Renfe ha habilitat alternatives de transport, amb transbordaments a l’R4 i serveis especials per carretera entre Granollers Centre i Sant Andreu. A més, diverses línies de Rodalies i de Ferrocarrils de la Generalitat mantenen limitacions de velocitat preventives.
Al metro de Barcelona, la línia L4 continua interrompuda entre Verdaguer i Trinitat Nova amb servei alternatiu d’autobús, mentre que la línia L11 segueix sense funcionar entre Ciutat Meridiana i Trinitat Nova.
El temporal també va afectar la circulació viària, amb inundacions a la ronda de Dalt, cancel·lacions de vols a l’aeroport del Prat i incidències en el subministrament elèctric i en equipaments com l’Hospital Vall d’Hebron. Malgrat tot, la situació s’ha anat normalitzant durant la matinada i els serveis treballen per recuperar la plena normalitat al llarg de la jornada.