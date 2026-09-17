Parlon defensa els canvis als Mossos i es queda sola davant les crítiques dels grups parlamentaris

La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha comparegut aquest dijous al Parlament per donar explicacions sobre els canvis a la cúpula dels Mossos d'Esquadra després de la sortida de Josep Lluís Trapero com a director general de la Policia. Parlon ha insistit que es tracta de relleus "naturals" i de continuïtat, i ha assegurat que les prioritats del departament continuaran sent les mateixes: la lluita contra la multireincidència, el crim organitzat i l'ús d'armes blanques i de foc.
La consellera ha explicat que Trapero li va comunicar a finals d'agost una decisió "premeditada", personal i "irrevocable" perquè no volia continuar desenvolupant les funcions polítiques associades al càrrec de director general. Més enllà d'aquesta explicació, però, no ha aportat nous detalls sobre els motius de la seva marxa.
La manca de novetats ha estat precisament una de les principals crítiques de l'oposició. Junts, Esquerra, PP, Vox, Comuns i CUP han retret a Parlon que no hagi aclarit les circumstàncies de la dimissió de Trapero.
A més, Junts, ERC, Comuns i CUP han coincidit a qüestionar el nomenament de Ferran López com a director general de la Policia. Consideren que la direcció política i l'operativa dels Mossos han d'estar clarament separades i critiquen que el càrrec torni a recaure en un comandament policial en actiu. Segons aquests grups, l'experiència amb Trapero ja va demostrar que aquesta fórmula no era l'adequada.
Per contra, el PSC ha tancat files amb la consellera i ha defensat els relleus impulsats al Departament d'Interior. Mentrestant, Parlon ha reivindicat l'elecció de Sílvia Catà com a nova comissària en cap dels Mossos, assegurant que ha estat escollida per la seva capacitat, experiència i mèrit, i no pel fet de ser la primera dona que ocuparà el càrrec.