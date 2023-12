Òscar Camps (Open Arms): "El nou pacte migratori és un adéu al dret d'asil efectiu"

En una entrevista a la Brúixola, el fundador i responsable d'Open Arms, Òscar Camps, ha estat molt crític amb el pacte que els 27 han tancat en matèria migratòria: "Parlen d'acollir 30 mil persones en un any quan hem pogut absorbir 4 milions de refugiats ucraïnesos i ningú s'ha despentinat". De totes maneres, Camps ha assegurat que la nova regulació "institucionalitzarà la violència, la persecució i el racisme" exercida per alguns estats però no servirà "per detenir els fluxos migratoris forçats". En aquest sentit, Camps també ha carregat contra "la inacció deliberada" per salvar els refugiats que s'ofeguen al Mar Mediterrani. Camps ha explicat que es tracta d'un dels mars més controlats i militaritzats i que "se sap tot el que passa". Per això, conclou que "deixar que el mar faci la feina bruta és lamentable".

Què demanen a la UE?

Al seu parer, la Unió Europea hauria de regular i ordenar la migració, "perquè la necessitem", i complir amb la carta de drets humans: "És el mínim que hauríem de demanar i no s'està fent". Camps ha avisat que, si no es posen les vies segures i legals per acollir la migració forçada per la pobresa o els conflictes, "continuaran els morts al mar". De fet, també ha alertat que, amb el canvi climàtic, "patirem tot un desplaçament de milions de persones si no ens posem a treballar en aquest tema". El líder d'Open Arms també ha criticat que països com el Marroc o Líbia "utilitzin les persones vulnerables com a moneda de canvi per renegociar condicions amb la UE".

Nova missió

En breu, Open Arms salparà de nou cap al Mediterrani en el que serà la seva novena missió durant aquest 2023. En el que portem d'any, aquesta entitat ha rescatat 2.970 persones. Es calcula que, en el que portem d'any, haurien mort més de 2.600 persones en el seu intent d'arribar a Europa. Extraoficialment, donen per fet que aquesta xifra és molt més elevada.