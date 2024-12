Operatiu policial contra el frau elèctric al barri de la Font de la Pólvora de Girona

Els Mossos d'Esquadra, la policia municipal i Endesa han desplegat aquest dimecres al matí un operatiu contra el frau elèctric al barri de Font de la Pólvora de Girona. En aquesta zona hi ha diversos habitatges enganxats al subministrament elèctric de manera irregular i això provoca talls de llum reiterats a l'escola i incrementa el risc d'incendi.

En l'operatiu hi participen cinc furgonetes d'ARRO i cinc patrulles dels Mossos, una patrulla de la policia local i un equip d'intervenció de la companyia elèctrica. Les intervencions se centraran al carrer Noguer i a la plaça Llimoner, on els operaris aniran entrant als portals per desfer les connexions irregulars.