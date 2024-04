One Direction fue la banda que más vendió en 2013

La canción 'Story of my life' de One Direction forma parte del tercer álbum de la banda titular 'Midnight memories'. Este fue el disco más vendido de 2013. Y eso que se publicó en octubre, a finales de año. Aquella fue la época dorada de la banda. Consiguieron muchos éxitos y protagonizaron una gira internacional muy importante.

Melendi y Dani Martín, protagonistas en España

Dani Martín nos emocionó en 2013 con su tema 'Qué bonita la vida', que tiene un videoclip homenaje a todos los fans del cantante. Son más de 5.000 fotos de sus más fieles seguidores. Por su parte, Melendi nos presentó 'Lágrimas desordenadas'.