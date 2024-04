Nuevo estudio sobre los universitarios y los textos complejos.

Hoy estrenamos nueva sección de la mano de nuestro escritor de cabecera, Víctor Ruiz Novel que cambia de tercio con un debate inspirada cada semana por una noticia de prensa diferente. Esta semana, examinaremos cuánto de cierto y cuánto de falso hay en la creencia de que esta generación no sabe leer textos complejos, y de qué manera la generación de padres quizás se excede de su consideración como mejores que sus hijos. Con datos, con opiniones de profesores y siempre buscando debate y “bronquil”.

[audio disponible en catalán]

En la segunda parte de la sección bajo el nombre “Entre col y col, BróCOLi, elegimos la mejor versión de una canción. En este caso ALL BY MYSELF, ya sea en su versión clásica, melódica o con el vozarrón de Celine Dion.