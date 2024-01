La nova comunicació del Govern

En una entrevista a la Brúixola, l'expert en comunicació política i professor de la UOC Lluís Pastor ha vinculat els canvis en l'organigrama del govern català "a les necessitats del partit" davant d'un horitzó electoral i la necessitat de cobrir "múltiples fronts", tant en la negociació de qüestions importants a Madrid com en la lluita al vessant independentista amb Junts. Per a Lluís Pastor, l'entrada de Sergi Sabrià com a viceconseller d'Estràtegia i Comunicació suposa col·locar "una figura potent per rellançar el projecte polític" i "entrar en el cos a cos" amb els principals rivals polítics, Junts per Catalunya i PSC.

Què passa amb la portaveu del govern?

Preguntat per quin serà el paper a partir d'ara per a la portaveu del govern, Patrícia Plaja, el professor Pastor ha recordat que ja era una "figura descafeïnada" perquè no estava a "la cuina de l'exectiu" - tampoc podia participar en les reunions del consell executiu - i perquè l'obra del govern, durant aquest anys, tampoc ha estat "galdosa". Al seu parer, s'ha entrat ja en un terreny on cal armar comunicativament al govern en el darrer any abans de les eleccions, previstes per al febrer del 2025. Pastor creu que tant els moviments del govern català com la proclamacions de Pere Aragonès com a candidat d'ERC i de Salvador Illa com a número 1 del PSC a les eleccions és una "teatralització" del nou context polític.