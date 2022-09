A la secció ‘Empresa en femeni’, entrevistem a Gloria Garcia Castellvi, Responsa-ble de Captació de fons a Hospital Sant Joan de Deu Barcelona que ens presenta l’exposició “Natural Mystic”, iniciativa solidaria organitzada per Arturo Belver Fon-devilla a Cosentino City Barcelona en motiu de la de 5 al 16 d’octubre per recaptar fons per la investigació del Càncer Intantil.