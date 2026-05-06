Minut de silenci a Tortosa per condemnar el crim masclista del passat mes de març

Una cinquantena de persones, entre representants institucionals i ciutadania, s’han concentrat aquest dimecres al migdia davant l’Ajuntament de Tortosa per fer un minut de silenci en memòria de la dona de 60 anys assassinada el passat 17 de març.
El crim es va confirmar aquest dimarts, després que els informes forenses relacionessin la seva mort amb l’agressió que havia patit per part de la seva parella.
L’alcaldessa, Mar Lleixà, ha expressat el seu condol i ha ofert acompanyament als familiars i amics de la víctima. També ha recordat que les administracions, inclosa la Paeria, tenen “tots els mecanismes” per donar suport a les dones que pateixen violència masclista.
El segon crim masclista de l’any a Catalunya
Aquest feminicidi és el segon registrat a Catalunya en el que portem d’any. La víctima va morir el 17 de març a causa de les lesions provocades per l’agressió de la seva parella, un home de 60 anys que ja es troba en presó provisional per ordre judicial.
Segons els Mossos d’Esquadra, no va ser fins aquest dimarts que es va confirmar oficialment que es tractava d’un crim masclista, després de rebre l’informe forense definitiu.
Els fets
El cas es remunta al 8 de març, quan els Mossos van detenir l’home per un cas de maltractament en l’àmbit de la llar. Tot i això, la denúncia es va retirar i l’individu va quedar en llibertat.
El 13 de març, la parella va acudir a l’hospital perquè la dona no es trobava bé. Inicialment, el centre mèdic no va vincular el cas amb una agressió, però la policia va detenir l’home per un delicte de temptativa d’homicidi, i el jutjat va decretar una ordre d’allunyament de 300 metres.
La víctima va ingressar a l’UCI en estat crític i va morir el 17 de març. Un cop l’informe forense va confirmar que la causa de la mort era compatible amb les lesions de l’agressió, l’home va ser arrestat de nou i enviat a presó per un delicte d’homicidi dolós consumat.