Milers de professors tenyeixen Barcelona de groc en una nova jornada de vaga

Almenys un de cada tres docents de centres públics de Catalunya ha secundat la primera jornada de vaga del sector en aquest mes de maig, segons el Departament d’Educació. Els sindicats convocants de la protesta, però, eleven la xifra fins al 70%. Més enllà del ball de dades, el cert és que el malestar del professorat amb el Govern és cada cop major. USTEC ha exigit la dimissió de la consellera Esther Niubó si en la reunió de la mesa sectorial d'aquest dijous no hi ha un canvi de rumb clar.
Coincidint amb aquesta vaga, milers de docents –26.000 segons la Guàrdia Urbana i 80.000 segons USTEC– s'han manifestat al centre de Barcelona. La marxa ha sortit a les 12.30 de la plaça d'Urquinaona i ha culminat a la de Sant Jaume, passant per la Via Laietana i col·lapsant el carrer de Jaume I. En la mobilització, s’hi han sentit crits com “Menys policia, més educació” o “Lluitant també estem educant”, però també un contundent "Niubó dimissió".
Pressionen el Govern
Els manifestants, doncs, han anat més lluny que els portaveus sindicals, que s'esperaran a la reunió de dijous per decidir si demanen o no la dimissió de la consellera. USTEC, Professors de Secundària, CGT i la Intersindical –els quatre convocants– insisteixen que cal que el Govern millori l'acord ja signat amb CCOO i UGT.
"Fem una crida a la consellera perquè realment segui a negociar amb una proposta concreta que reverteixi les mancances que patim els docents i l'alumnat", ha dit Iolanda Segura, portaveu d'USTEC. "Dijous hi anirem [a la reunió] amb moltes ganes d'escoltar i de trobar solucions, però necessitem que el Govern del PSC vingui també amb aquesta predisposició, amb un calendari i unes propostes concretes. De moment, no en tenim cap", ha remarcat Laura Gené, de la CGT.
El sindicat Professors de Secundària ha adreçat aquesta mateixa petició a Salvador Illa. "President, l'ambient està calent; si vol saber la temperatura, no enviï més policia, posi les notícies. Vostè va signar un acord de país, i aquí té un conflicte de país", ha sentenciat el seu secretari general, Ignasi Fernández.
El Govern, enrocat
Tot i aquesta nova mobilització, la Generalitat manté intacte el seu posicionament: la trobada d’aquest dijous ha de servir per desplegar l'acord amb CCOO i UGT. La portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, ha recordat en la roda de premsa d'aquest matí que el document suposa "una dotació pressupostària històrica: 2.000 milions d'euros". "Aquest és l'acord que posa el Govern sobre la taula. És evident que hi ha un descontentament i el volem escoltar, però ha de regir un principi de realitat", ha afegit.
Des dels sindicats majoritaris, asseguren que aquest pacte ha estat rebutjat "pel 95%" dels docents i demanen un augment salarial que vagi més enllà del ja signat, que són 200 euros mensuals més d’aquí a quatre anys. A banda del sou, exigeixen una reducció de les ràtios, més mans i més recursos per a l’escola inclusiva.