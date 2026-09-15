"Meta i els seus subcontractes van deixar tirats els moderadors quan la seva salut mental ja estava deteriorada"

La batalla judicial dels exmoderadors de contingut de Meta continua oberta. En una entrevista a "La Brúixola", Robert Castro, advocat del bufet Bastet, ha explicat que "actualment hi ha més de 700 moderadors que han interposat la seva demanda reclamant una indemnització per danys morals i per danys a la salut mental". Segons l'advocat, les conseqüències han estat greus i inclouen "estrès posttraumàtic, depressió major i coses greus des del punt de vista de la psiquiatria forense". Durant l'entrevista també ha descrit el tipus de material que revisaven els moderadors. "Parlem del més fosc del qual és capaç l'ésser humà", ha dit, en referència a continguts relacionats amb la violència extrema, el terrorisme o el maltractament infantil i animal.
Una hora de suport psicològic a la setmana
Castro ha carregat especialment contra els protocols de suport psicològic implantats a Barcelona. "El dret al wellness d'un moderador de Torre Glòries era una hora a la setmana", ha denunciat, comparant-lo amb altres centres europeus on els empleats disposaven de diverses hores diàries de descans i atenció psicològica. L'advocat també sosté que Meta i els seus subcontractes coneixien els riscos de la feina i acusa l'empresa d'haver repetit un model ja aplicat en altres països: "Quan ja els han fregit la salut mental o quan ja veuen que estan tots molt deteriorats, tornen a obrir a un altre país".
Pel que fa als procediments oberts, l'objectiu dels demandants és clar: obtenir una indemnització per als centenars de treballadors que consideren que la seva salut mental va quedar afectada per les condicions en què van desenvolupar la seva feina.