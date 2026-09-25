Més seguretat als castells: debuta el protector facial per als infants de les colles

La canalla castellera ha estrenat aquesta Mercè un nou protector facial que complementa el casc tradicional amb l'objectiu de reforçar la seguretat dels infants que participen en les construccions.
La nova peça protegeix zones especialment sensibles com el front, el nas i els pòmuls, que fins ara quedaven parcialment exposades en cas d'impacte. La doctora Sílvia Simó, responsable de l'àrea mèdica i de salut de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya i pediatra de l'Hospital Sant Joan de Déu, ha explicat que aquest avenç és fruit de més de dos anys de recerca i desenvolupament. El prototip, creat conjuntament amb l'empresa NZI, ha passat per diferents fases de proves amb l'objectiu de trobar un model segur, lleuger i compatible amb l'activitat castellera. Simó recorda que fins el 2006 els castellers no portaven el casc de seguretat i ara ningú es pensa fer aquesta activitat sense ell.
Des de les colles, la rebuda ha estat positiva. Marta Cabrero, cocap de canalla dels Castellers de Barcelona, ha destacat que el nou sistema no afegeix pes ni dificulta els moviments dels infants, tot i que requereix un període d'adaptació per la lleugera reducció del camp visual que comporta la protecció facial. Tant els responsables mèdics com el món casteller coincideixen que aquesta iniciativa representa un nou pas endavant en la millora de la seguretat. Les proves realitzades durant aquesta recta final de temporada serviran per introduir ajustos abans d'estendre el nou element de protecció a la resta de colles del país.