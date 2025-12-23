Mercè Darnell (portaveu de Càritas BCN): "400 persones són moltes i no podem arribar a tothom"

Mercè Darnell, portaveu de Càritas Barcelona, ha explicat que el dispositiu d’atenció a les persones desallotjades de l’edifici B-9 és més complex del que inicialment s’havia comunicat. Segons ha detallat, diverses administracions, entitats socials i iniciatives veïnals estan actuant de manera simultània, i no només Càritas. Tot i això, alerta que «és molt probable que aquesta nit encara hi hagi desallotjats que dormin al ras». Darnell ha remarcat que Càritas, juntament amb la Fundació Roca i Pi i Sant Joan de Déu, ha pogut reubicar 52 persones en els darrers dies, però insisteix que no són els únics actors implicats. «Nosaltres no som els únics que estem acollint gent», ha afirmat, tot assenyalant també la tasca de la Generalitat, els serveis socials i els mateixos veïns.
La dispersió de les persones desallotjades fa difícil tenir una imatge completa de la situació. Pel que fa a l’episodi viscut a la parròquia de la Mare de Montserrat de Badalona, Darnell ha relatat moments de molta tensió arran de l’oposició veïnal a l’acollida de 15 persones. «Vam dir a la gent: no vingueu perquè correu perill», ha explicat, després que algunes persones fossin increpades. Tot i assegurar que no es criminalitza el veïnat, ha subratllat que la por i la manca de recursos socials al municipi han agreujat el conflicte.