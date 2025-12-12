Mercabarna distribuirà 100.000 tones de producte fresc aquest Nadal

Mercabarna preveu comercialitzar aquest Nadal més de 100.000 tones de producte, entre un 2% i un 8% més que l’any passat. Expliquen els majoristes que el fet que enguany el 25 i el 26 de desembre enllacin amb el cap de setmana, fa preveure un augment dels àpats tan a casa com també als restaurants. I a casa, predomina aquest producte fresc que anirà sortint del mercat central de Barcelona cap als minoristes. N'hem parlat amb Elisabet Carvajal, portaveu dels Majoristes, que diu que enguany han notat una anticipació en la compra del peix, sobretot des del mes d'octubre.
Rap, vedella i pinya
El peix i la carn manaran a les taules de les llars de Catalunya aquest Nadal. Ho explica l'Elisabet Carvajal, que apunta que el podi del peix el protagonitzaran el llamàntol canadenc, el rap i el calamar. Pel que fa la carn, la vedella és el producte estrella, sobretot per fer rodó. I pel que respecta a les fruites i hortalisses, hi ha una gran aposta per la pinya, que es posa cada vegada més als àpats d'aquestes festes.