Previsions positives

Mercabarna distribuirà 100.000 tones de producte fresc aquest Nadal

Els majoristes del peix, de la carn i de les fruites i verdures es preparen per a unes setmanes d'intensitat per repartir tot el producte fresc als minoristes. La carn i el peix seran protagonistes a taula.

Robert Calvo

Barcelona |

Mercabarna preveu comercialitzar aquest Nadal més de 100.000 tones de producte, entre un 2% i un 8% més que l’any passat. Expliquen els majoristes que el fet que enguany el 25 i el 26 de desembre enllacin amb el cap de setmana, fa preveure un augment dels àpats tan a casa com també als restaurants. I a casa, predomina aquest producte fresc que anirà sortint del mercat central de Barcelona cap als minoristes. N'hem parlat amb Elisabet Carvajal, portaveu dels Majoristes, que diu que enguany han notat una anticipació en la compra del peix, sobretot des del mes d'octubre.

Rap, vedella i pinya

El peix i la carn manaran a les taules de les llars de Catalunya aquest Nadal. Ho explica l'Elisabet Carvajal, que apunta que el podi del peix el protagonitzaran el llamàntol canadenc, el rap i el calamar. Pel que fa la carn, la vedella és el producte estrella, sobretot per fer rodó. I pel que respecta a les fruites i hortalisses, hi ha una gran aposta per la pinya, que es posa cada vegada més als àpats d'aquestes festes.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer