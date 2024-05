Más cambios de los previstos

Será el año de 125 aniversario y por tanto el Barcelona no puede permitirse el lujo de presentarse con una plantilla discreta o poco competitiva que impida alcanzar los sueños y las ilusiones de los aficionados después de este año de decepción que está apunto de concluir. Y es fundamental, además acertar en ese tipo de futbolistas de rendimiento inmediato de calidad-precio interesante para tener un nivel Barça y que mejoren lo que hay actualmente en la plantilla. Por supuesto, un pivote que mejore lo que ha habido hasta ahora que haga olvidar definitivamente la marcha de Busquets y la impotencia de Oriol Romeu por ocupar su espacio. Es un puesto muy definitorio en el equipo, fundamental y que te penaliza si no lo tienes bien cubierto como se ha demostrado los últimos tiempos. Y sobre todo operación salida, mucho más numerosa y dolorosa, que lo que en un principio iba a ser, habida cuenta que muchos de los futbolistas del actual plantilla no han hecho méritos suficientes como para quedarse y no han demostrado ser lo diferenciales que obliga a estar al máximo nivel, en una plantilla como la del Barcelona. Deco tiene un trabajo importante por delante, un proyecto nuevo y saquear un vestuario adormecido, sin alma y sin un gen ganador, como tienen sus más directos rivales en todas las competiciones. Laporta y su directiva deben conseguir los ingresos suficientes como para poder acometer esa inversión, pero se ha demostrado que se necesitan muchos retoques para que el Barcelona vuelva a la primera posición y línea mediática competitiva. Y no solo esos retoques, sino no equivocarse en los futbolistas, no traer jugadores como Vito Roque, pues no te ofrece un rendimiento inmediato, Oriol Romeu por muy económico que sea pues no mejora lo que hay en la plantilla y no te solventa los problemas que tiene que arreglar o Joao Felix que te confirma que los fracasos en anteriores equipos no eran una casualidad, sino un mal intrínseco del futbolista.

Si el Barcelona quiere la temporada que viene volver a competir en Europa al más alto nivel o dar un escalón y acercarse a los grandes equipos europeos de la actualidad y si quiere tratar de pelearle la liga al Real Madrid de la actual plantilla y reforzada con los Mbappé y compañía está obligado a remozar más de la cuenta, el plantel y a no dolerle Prendas en tomar algunas decisiones por muy drásticas y contundentes que sean.