PERIODISME

Mar Manrique reivindica un periodisme més pausat per recuperar la confiança de les noves generacions

La periodista i creadora de la newsletter Fleet Street defensa la necessitat d'explicar l'actualitat amb més context, reflexió i pensament crític en un ecosistema dominat per la immediatesa i l'economia de l'atenció.

Redacción

Barcelona |

La periodista Mar Manrique ha assegurat a La Brúixola d’Estiu d’Onda Cero Catalunya que el futur del periodisme passa per explicar l’actualitat amb més context i menys pressa.

Durant l’entrevista, ha analitzat els reptes d’un sector marcat per la sobreinformació, la competència de les xarxes socials i la dificultat de captar l’atenció dels joves.

Manrique ha explicat com la seva newsletter Fleet Street i el projecte audiovisual Watif TV busquen apropar la informació a les noves generacions amb un llenguatge accessible i rigorós.

També ha reivindicat la necessitat de crear nous formats fora dels circuits tradicionals i ha destacat que la confiança en la informació només es podrà recup

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