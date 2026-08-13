Mar Manrique reivindica un periodisme més pausat per recuperar la confiança de les noves generacions

La periodista Mar Manrique ha assegurat a La Brúixola d’Estiu d’Onda Cero Catalunya que el futur del periodisme passa per explicar l’actualitat amb més context i menys pressa.
Durant l’entrevista, ha analitzat els reptes d’un sector marcat per la sobreinformació, la competència de les xarxes socials i la dificultat de captar l’atenció dels joves.
Manrique ha explicat com la seva newsletter Fleet Street i el projecte audiovisual Watif TV busquen apropar la informació a les noves generacions amb un llenguatge accessible i rigorós.
També ha reivindicat la necessitat de crear nous formats fora dels circuits tradicionals i ha destacat que la confiança en la informació només es podrà recup