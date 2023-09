Manifestantes contra la amnistía interrumpen el minuto de silencio por las víctimas del terremoto de Marruecos

La madrugada del pasado sábado, un fuerte terremoto de magnitud 7 sacudió Marruecos, provocando al menos 2.012 muertos y 2.059 heridos, aunque se espera que estas cifras continúen subiendo a medida que retiran los escombros en búsqueda de supervivientes. En Barcelona han convocado un minuto de silencio en la plaza Sant Jaume en homenaje a las víctimas del seísmo.

Al acto han acudido el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, la consellera de Acción Exterior y Unión Europa, Meritxell Serret; la de Igualdad y Feminismos, Tània Verge, y la de Justicia, Derechos y Memoria, Gemma Ubasart, junto otros representantes institucionales.

Sin embargo, el silencio ha sido interrumpido por un grupo de manifestantes en contra de la independencia que habían sido convocadas por una plataforma antisoberanista. Este grupo de personas ha boicoteado el acto bajo los gritos de 'Puigdemont a prisión' y 'Amnistía no', mientras portaban banderas españolas.

Desde la comunidad marroquí en Cataluña, el presidente de la Fundación Ibn Battutaa, Mohammed Chaib, ha criticado duramente estos hechos y los califica de falta de respeto inadmisible.

Les hemos pedido que, por favor, solamente que respeten el minuto de silencio y luego continúen

"Nosotros estamos absolutamente a favor de la libertad de expresión, siempre lo hemos defendido, siempre lo hemos reclamado, pero les hemos pedido que, por favor, solamente que respeten el minuto de silencio y luego continúen", asegura Chaib.

Y añade: "Se lo he pedido una y otra vez y han dicho que no y que no, y que por tanto, ese mensaje y eso que ellos reivindican, a mí me parece que hoy ellos mismos han hecho un flaco favor, porque realmente todo el mundo ha visto que esa falta de respeto es inadmisible en un momento como el de hoy".