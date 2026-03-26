L'operació sortida de Setmana Santa es farà en dues fases i començarà aquest dissabte

El Servei Català de Trànsit (SCT) preveu que el pic de desplaçaments propi de Setmana Santa es comenci a notar ja aquest cap de setmana. Per això, s’ha previst un dispositiu especial dividit en dues fases, corresponents a Rams i a Pasqua. El moment més complicat serà l’operació retorn de Pasqua, quan prop de 600.000 vehicles tornaran a l’àrea metropolitana de Barcelona.
El fet que encara hi hagi neu a les muntanyes i que ja faci prou bon temps com per anar a la costa és el còctel perfecte perquè es produeixi una “eclosió de mobilitat”, en paraules de Ramon Lamiel, el director del SCT. Segons ell, el primer moment crític arribarà ja aquest dissabte a partir de la una. Es preveu que es congestionin especialment la C-16 i la C-17 pel trànsit cap a les muntanyes, i també l’AP-7 a Parets del Vallès i a Martorell.
El cap de setmana següent, que serà de quatre dies, serà un moment crucial. De fet, segons Lamiel, el de Pasqua sempre és el cap de setmana més important de l’any a nivell de mobilitat. I a més, es preveu que s’avanci ja al matí de Dijous Sant, tot i no ser festiu a casa nostra.
Més de mil controls
Per tal d’assolir l’objectiu de zero víctimes mortals –l’any passat en vam haver de lamentar tres– els Mossos d’Esquadra desplegaran prop de 1.700 efectius que faran un miler de controls. Concretament, se'n faran 301 d'alcohol i drogues, 209 de distraccions, 134 de velocitat, 148 de seguretat passiva, 141 específics per a motos i 105 de transports.
A més, Trànsit habilitarà carrils addicionals, limitarà la circulació de vehicles pesants i controlarà els navegadors GPS per evitar la circulació per pobles com a drecera.