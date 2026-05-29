L’incendi a la fàbrica d’Òrrius podria trigar dos dies més a apagar-se tot i estar controlat el foc forestal

A Òrrius (Maresme), la situació ha millorat respecte a l’incendi declarat ahir, després que els Bombers hagin donat per controlat el foc a la zona forestal i hagin confirmat que no queda cap punt calent. Això ha permès aixecar el confinament de la població a primera hora del matí.
Tot i així, la fàbrica de ceres i parafines afectada continua fumejant i encara presenta punts actius. L’alcalde del municipi, Xavier Masgrau, ha advertit que l’extinció total no arribarà fins d’aquí dos dies, ja que el material cremat —unes 500 tones de parafina— manté la combustió interna durant hores.
Origen del foc
Segons les primeres hipòtesis, el foc s’hauria originat en una zona de canyes propera al bosc. Des d’allà hauria saltat al pati exterior de la fàbrica i posteriorment hauria afectat la nau industrial, on la gran quantitat de parafina ha alimentat les flames amb intensitat.
Pel que fa a l’impacte ambiental, l’Agència Catalana de l’Aigua ha descartat que la parafina hagi arribat al torrent proper. El producte s’ha solidificat i l’afectació es limita a uns 450 metres de recorregut. Els Agents Rurals han calculat que la superfície forestal cremada és d’unes 0,5 hectàrees.
Amb el foc forestal controlat i la indústria encara en fase d’extinció, els Bombers mantenen dispositius de vigilància per evitar reactivacions mentre el municipi recupera progressivament la normalitat.