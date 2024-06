El Liceu persegueix el somni d'arribar a totes les generacions

El director general del Liceu, Valentí Oviedo, celebra que l'entitat està passant "per un moment dolç" després de l'amortització del seu deute històric. En aquest sentit, reconeix que "el compromís de les administracions és fonamental i estem generant figures i consells de mecenatge que permeten el treball amb les empreses".

Garantir l'accessibilitat a tothom

El director general del Liceu explica els diferents tipus de quotes que s'han establert per fer arribar l'òpera a totes les generacions. Oviedo reconeix també que "realitzar una òpera pot comportar mobilitzar unes 300 persones, genera un cost elevat i fa que les entrades encareixin". Per tal d'arribar a la població més jove, Valentí Oviedo que l'interès dels joves rau en les temàtiques que tracten les obres i és per això que cal "fer un Teatre d'Òpera adaptat al segle XXI".

Preguntat pel projecte Liceu Mar, que consisteix a establir una segona seu al solar on s'ubica l'edifici que ocupava l'IMAX, el director general assegura que "el projecte segueix avançant, ja tenim conveni amb el Port i continuem treballant per aconseguir la sortida del concurs".