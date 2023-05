L'Hospitalet: Núria Marín opta a una quarta victòria electoral consecutiva

L'alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín, governa la ciutat des de fa quinze anys i afronta aquestes eleccions amb "tranquil·litat i il·lusió" per mantenir el lideratge fort que és necessari per desenvolupar la tercera transformació de l'Hospitalet. Entre aquests projectes, hi ha el soterrament de les vies que significarà també un parc lineal de 120 mil metres de zona verda; l'intercanviador de transport públic que "és com traslladar Sants a l'Hospitalet", i la transformació de la Gran Via en el marc de l'impuls del Bioclúster. Preguntada per si el presumpte cas de corrupció del Consell Esportiu

pot danyar les seves expectatives electorals, Marín ha assegurat que "els ciutadans són intel·ligents i saben que soc innocent, estic molt tranquil·la, sé que els ciutadans valoren el meu treball i la meva manera de fer". El candidat d'Esquerra és Jaume Graells, l'exregidor socialista que va denunciar les suposades irregularitats. Graells creu que "el pitjor que li pot passar a l'Hospitalet és que continuï governant Núria Marín". Per això, ha cridat a "trencar la majoria absoluta i fer una suma amb els partits d'esquerra per conformar un govern alternatiu". Sobre el cas del Consell Esportiu, Graells ha recordat que el cas continua obert contra els dos regidors del PSC que van haver de dimitir. El candidat republicà també ha denunciat que la dirigent socialista ha incomplert el 80% del seu programa electoral.