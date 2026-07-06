L'Hospital de Sant Pau converteix el seu vestíbul en un refugi climàtic

Quan arriba la calor intensa, trobar un espai fresc és important, però també ho és cuidar la salut. Amb aquesta idea, l'Hospital de Sant Pau ha tornat a convertir el vestíbul del carrer Sant Quintí en un refugi climàtic que va molt més enllà d'oferir aire condicionat i aigua. Durant tot el mes de juliol, el centre acull més de 35 activitats gratuïtes dirigides principalment a les persones grans, però obertes a tota la ciutadania.
Tallers de memòria, sessions de relaxació, exercici físic, xerrades de salut o visites guiades al recinte modernista formen part d'una programació que es desenvolupa de dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia.
Un espai per protegir la salut durant les onades de calor
La doctora Esther Francia, de la Unitat de Geriatria del Servei de Medicina Interna de l'Hospital de Sant Pau, explica que l'objectiu és convertir el refugi en "la casa de les persones grans" durant les hores de màxima calor.
"Intentem que estiguin bé de temperatura, que tinguin una bona hidratació i aprofitem l'oportunitat per fer educació sanitària i prevenir situacions que poden ser complicades, sobretot per a les persones grans."
Aquest any la iniciativa porta per lema "Quan puja la temperatura, tingues cura", un missatge que vol conscienciar sobre els riscos de la calor extrema.
Per què la calor és especialment perillosa per a la gent gran?
Segons la doctora Francia, l'envelliment fa que l'organisme perdi alguns dels seus mecanismes naturals de defensa davant les altes temperatures. La sensació de set disminueix, la resposta de la sudoració pot quedar alterada per alguns medicaments i qualsevol deshidratació pot tenir conseqüències greus.
"Amb l'edat es perd una mica aquest mecanisme de la set i ens hem de recordar de beure. La hidratació és fonamental."
Per això també demana la implicació de familiars i cuidadors, que han d'estar alerta davant signes com el cansament excessiu, la somnolència, la falta de gana o la pèrdua de mobilitat, que poden indicar una deshidratació.
Molt més que un refugi climàtic
L'espai també busca combatre la soledat no desitjada, una problemàtica que afecta moltes persones grans durant tot l'any.
Les activitats fomenten la interacció entre els participants, alhora que ofereixen informació sobre salut, prevenció de caigudes, problemes de memòria, insuficiència cardíaca o exercici físic.
"És molt bonic veure la interacció entre les persones grans. Comparteixen espai, temps i això ajuda a minimitzar aquesta solitud", destaca la geriatra.
Activitats obertes a tota la ciutadania
Tot i que el projecte posa el focus en les persones grans, qualsevol ciutadà hi pot participar. La doctora recorda que els hàbits saludables i la prevenció s'han de treballar des de totes les edats.
Per participar-hi no cal inscripció prèvia. Només cal acostar-se al vestíbul de l'Hospital de Sant Pau, de dilluns a divendres entre les nou del matí i la una del migdia, i escollir l'activitat que més interessi.