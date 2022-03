Les Infeccions de Transmissió Sexual (ITS) constitueixen un problema creixent de salut pública, tant per la magnitud com per les complicacions i seqüeles, si no es realitza un diagnòstic i tractament precoç, i suposen un impacte profund en la salut sexual i reproductiva. El nombre d'homes i dones amb ITS varia depenent de la regió i del tipus de malaltia, però, les complicacions afecten de forma molt més significativa les dones, tal com s'ha posat de manifest al webinar 'Malalties invisibles: parlem d'ITS', organitzat per Hologic. Carles Aguilar parla amb la Dra. Maria Jesús Barberá, Metgessa adjunta de la Unitat d'ITS del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona i Presidenta Fundadora del Grup d'ITS de SEIMC