Les crisis agroalimentàries que colpegen Catalunya avancen favorablement

10 nous casos de pesta porcina africana eleven fins a 26 els positius a Collserola. La Generalitat emmarquen aquesta actualització en un escenari de plena normalitat i no preveuen endurir de nou les restriccions de mobilitat.
L’ampliació dels positius entre seglars l’ha anunciat aquest migdia el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig. Des de la Generalitat s’esperaven aquest augment i l’atribueixen a les tasques de contenció que estan duent a terme sobre el terreny. I és que no només s’evaluen els senglars que troben morts, també s’han intensificat les captures d’aquests animals vius. De fet, esperen que la xifra de positius segueixi creixent. "La clau de tot plegat és que no es trobin casos confirmats fora del radi de 6 quilòmetres del focus", remarca Ordeig.
En cap cas, preveuen endurir de los les restriccions de mobilitat en espais naturals. Sí ha recordat que la zona zero segueix completament blindada i tancada a la població.
Aranzels de la Xina al porc
I la part econòmica d’aquesta crisi en deixa avui una de freda i una de la calenta. I és que el govern creu que Catalunya pot treure avantatge dels aranzels que la Xina ha imposat a les importacions de carn de porc a la Unió Europea.
A nivell geoestratègic, es tracta d’una forma d’equilibrar les pèrdues que genera l’impost de la Unió Europa als vehicles elèctrics fabricats a la Xina. Però el Ministeri de Comerç xinès ha anunciat avui que no tots els països hauran de pagar el mateix. Manté el 20% a grans exportadors de porc com Dinamarca o Alemany i reduix a la meitat el tribut que hauran de pagar els escorxadors espanyols. Segons Ordeig, "això beneficiarà el sector porcí català". Per aquest motiu, el conseller intueix que Catalunya sortirà d’aquesta crisi del porc molt abans que d’altre veïns europeus.
La dermatosi nodular, superada
I parlant de crisis agroalimentàries, la Generalitat dona per finalitzat el brot de dermatosi nodular, que va obligar desenes de ramaders a sacrificar totes les seves vaques a principis d’octubre.
En la mateixa atenció als mitjans, Ordeig ha celebrat que fa setmanes que no es donen nous casos de dermatosi al l’Alt Empordà, el focus de contagi. A partir del 26 de gener s’aixecaran les restriccions a Cassà de la Selva i el 8 de gener a Castelló d’Empúries, on es va detectar el primer cas el passat 3 d’octubre. Alhora, ha anunciat que entre avui i demà es publicaran al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya les indemnizacions als 17 ramaders que es van veure obligats a sacrificar totes les seves vaques. Unes 2mil 500 en total, segons Unió de Pagesos. Es tracten d’uns ajuts acordats amb el sector i aprovats per la Unió Europea.