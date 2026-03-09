Les claus per guanyar un debat: estratègia, relat i control emocional

En un debat, la clau inicial és l’estratègia: decidir quin missatge es vol deixar al públic. Així ho explica l'expert en comunicació Agustín Rodríguez, que afegeix que, en el cas del debat electoral entre Joan Laporta i Victor Font, "cada candidat construeix un relat coherent amb el seu perfil. En aquest cas, Joan Laporta ha projectat experiència i carisma, mentre que Víctor Font ha intentat transmetre innovació i una visió de futur.
L’expert també destaca la importància de la comunicació no verbal. El to de veu, la mirada o els gestos poden influir tant com el contingut del discurs. De fet, recorda el cas del primer debat televisiu entre Richard Nixon i John F.Kennedy, on els oients de ràdio van percebre un guanyador diferent dels espectadors de televisió.
Finalment, Rodríguez subratlla que el debat no acaba quan s’apaguen els micròfons. El relat posterior als mitjans i a les xarxes socials —frases curtes, moments de tensió o imatges virals— és sovint el que acaba condicionant la percepció del públic i pot ser tan determinant com el debat mateix.