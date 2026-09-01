Les carreteres catalanes registren un 11% menys de morts aquest 2026

Les carreteres catalanes han registrat 88 víctimes mortals des de començament d'any, un 11% menys que en el mateix període de 2025. També han disminuït els ferits greus, una evolució que el director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, considera positiva, tot i recordar que "mai podem estar satisfets" mentre continuïn produint-se morts a la carretera. En una entrevista a La Brúixola, Lamiel ha destacat que Catalunya acumula una reducció del 28% de les víctimes mortals respecte del 2019, per sobre de l'objectiu del 20% fixat pel SCT. Tot i això, ha assenyalat que l'augment de la mobilitat continua influint en el volum de sinistres. La principal preocupació continua sent els motoristes. Enguany ja han mort 34 conductors de moto i Trànsit aposta per actuar en tres fronts: millores en les infraestructures, més control i més formació. En aquest sentit, Lamiel ha plantejat que l'obtenció i la renovació dels permisos de motocicleta vagin acompanyades de formació específica a partir d'una determinada edat.
5 anys sense peatges
Coincidint amb els cinc anys de l'alliberament dels peatges, el director de l'SCT ha defensat que aquesta mesura ha contribuït a reduir la sinistralitat global, ja que ha traslladat trànsit cap a autopistes més segures. Tot i això, ha admès que l'AP-7 continua concentrant problemes de congestió i accidentalitat, especialment a la seva zona central. Per fer-hi front, Trànsit treballa en noves mesures de gestió del trànsit, sistemes de velocitat variable i aplicacions per alertar els conductors d'incidències i ajudar-los a evitar retencions i situacions de risc.