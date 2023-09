L'atur puja per segon mes consecutiu en 7.516 persones a Catalunya, arribant als 338.872 aturats

L’atur a Catalunya puja a l’agost, encapçalant les pujades del conjunt d’Espanya. Puja un 2,27% respecte el juliol, però es manté per sota que el mateix mes de l’any anterior. Es confirma així el trencament de la tendència a la baixa que acumulava 5 mesos seguits de descensos abans del juliol.

7.516 afiliats més en aquest mes d’agost, que arriben als 338.872 desocupats i que situen Catalunya com la comunitat on puja més l’atur de tot Espanya. Tot i aquest augment, el nombre de total de desocupats és el més baix en aquest mes des del 2008, mentre que si es compara amb l'agost de fa un any, suposen 12.000 aturats menys.

Pel que fa a l'ocupació, s'ha frenat un 1,61%, amb 60.318 afiliats menys, fins als 3.369.395, tot i que si es compara amb un any enrere són 100.636 més, un 2,80% més, segons el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

El Govern considera les xifres habituals

El Govern de la Generalitat ha qualificat d'habitual l'augment de l'atur a l'agost, però ha destacat que es tracta de l'increment més baix des del 2017.

El secretari de Treball, Enric Vinaixa, ha assegurat que són xifres positives, que demostren l'estacinalitat típica d'aquesta època de l'any.

En la mateixa línia s'han expressat els sindicat, que no veuen amb preocupació l’augment d’aturats. Això sí, lamenten que el 58% de les persones registrades a l’atur són dones... en aquest sentit, han reclamat polítiques públiques per facilitar un equilibri de gènere.