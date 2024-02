L'actualitat, a debat

Durant el debat d'avui, Pablo de Palacio i Sonia Sierra fan un balanç de les mobilitzacions protagonitzades pels pagesos i les solucions que ha proposat el Govern a les seves reivindicacions. L'actualitat també passa per la divisió interna entre els fiscals que debaten sobre si hi va haver o no terrorisme en el cas de Tsunami Democràtic. A més, avui el Parlament Europeu ha aprovat amb una àmplia majoria que les autoritats espanyoles investiguin les suposades connexions entre Carles Puigdemont i emissaris del Kremlin.