L’actualitat en 2 minuts 06/09/2023

Aquest matí, més d’un milió d’alumnes d’infantil, primària, ESO i FP han tornat a les aules. A Alcarràs, els alumnes del nou institut han iniciat el curs a les escoles velles... ho fan de manera provisional a l’espera que Educació enllesteixi la instal·lació dels mòduls prefabricats i adeqüi el pati del nou centre.

Tot i que l'equipament no s'ha pogut enllestir a temps per l'endarreriment en l'arribada dels mòduls prefabricats, el consistori celebra que Alcarràs finalment pugui disposar d'un segon institut de secundària després de molts anys de reivindicacions.

Un primer dia de curs escolar marcat per la vaga convocada pels sindicats... En aquest sentit, recordem que a partir de les 12 del migdia hi ha convocada una manifestació a la plaça Urquinaona, que arribarà fins a la Plaça Sant Jaume. Els sindicats exigeixen a Educació que reconegui el deute dels estadis que s’han deixat de cobrar, l’equiparació salarial del professorat de Formació Professional i la reducció de dues hores lectives per als majors de 55 anys.

En plana de successos... sàpiguen que els Mossos d’Esquadra han detingut 6 persones a Reus després d’una baralla al carrer provocada per la desocupació il·legal d’un pis. 4 treballadors d'una empresa de desocupació van intentar fer fora dues persones d'un pis ruixant l'immoble amb gas pebre. Seguidament, van iniciar una baralla al carrer i van intervenir els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Reus. Els treballadors de l'empresa estan acusats de desordres públics, lesions lleus, danys lleus i coaccions; mentre que els ocupants del pis han estat detinguts per amenaces i desordres públics.