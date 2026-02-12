Junts treu pit de la reforma penal: “No ens apropa al PSOE, només cobrem el que ens devien”

Òscar Fernández (Junts), alcalde de Cabrera de Mar, ha qualificat l’aprovació de la llei de multireincidència com una “injecció d’oxigen” per als alcaldes. Especialment per als de Junts, que van impulsar la iniciativa el desembre del 2023 davant el que descriu com una situació d’alarma social creixent en molts municipis. L’alcalde ha posat com a exemple casos recents a Cabrera de Mar, amb més de deu detencions en tres mesos a una mateixa persona per petits robatoris, una situació que —assegura— "genera frustració, sensació d’impunitat" i inseguretat entre els veïns. Segons ell, la reforma permetrà "reforçar el marc legal perquè qui delinqueixi tingui conseqüències efectives".
La nova norma permetrà que els ajuntaments es personin com a acusació particular en casos de reiteració delictiva i puguin sol·licitar mesures cautelars, inclosa la presó preventiva. Fernández defensa que, tot i que això pot comportar costos addicionals per als consistoris, “qualsevol cost és benvingut” si es tradueix en més seguretat i qualitat de vida. En l’àmbit polític, ha remarcat que el desbloqueig del PSOE no suposa cap aproximació amb Junts: “Estem cobrant el que ens devien”, ha afirmat, insistint que les relacions amb els socialistes continuen sent “nul·les” fins que, al seu parer, compleixin tots els compromisos pendents.