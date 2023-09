Junts pressiona ara Pedro Sánchez amb el finançament

Un deute que la formació xifra en 450MIL milions d'euros acumulats en les darreres dècades. Junts per Catalunya denuncia infrafinançament, especialment, en infraestructures, pensions i polítiques socials. Igual que Esquerra, recuperen ara aquest argument per reivindicar la independència com a solució, però en el mentrestant -indiquen- Catalunya ha de tenir la clau de la caixa per manegar els impostos.

A més, els juntaires també reclamen a l'Estat que perdoni el deute de Catalunya amb el fons de liquiditat autonòmica, que situen al voltant dels 80MIL milions. Argumenten que la Generalitat va haver de recórrer al FLA per culpa de l'infrafinançament.

Aquestes són les conclusions que el partit ha traslladat a la comissió parlamentària sobre el Deute de l'Estat amb Catalunya. Els de Carles Puigdemont i Oriol Junqueras s'arrengleren així per posar sobre la taula de Pedro Sánchez una mena de pacte fiscal enmig de les negociacions sobre una eventual investidura.