Josep Ramón Ribé publica un llibre inèdit sobre els 'Reixos' a Lleida

Estem a 3 dies que arribin a Catalunya Ses Majestats els Reis d’Orient. Melcior, Gaspar i Baltasar estan ja de camí a casa nostra per portar els regals a totes les llars la nit del proper dia 5. A Lleida, els reis mags arriben sempre en tren, i són coneguts com 'els reixos'. A La Ciutat hem parlat amb Josep Ramón Ribé, periodista i autor del llibre ‘Reixos (La tradició dels Reis Mags a Lleida)', i amb Oscar Caberol, president Associacio dels Reis Mags - Reixos de Lleida. "Els reixos són la manifestació cultural més important de Lleida", assegura el Josep Ramón, qui diu que "està aguantant la competència del Pare Noel".

"Per nosaltres, els reixos són una forma de reivindicar la nostra cultura i la nostra importància", explica l'Oscar Caberol. "Aquesta tradició és remunta a fa molts anys, a fa uns 200 anys. La primera cavalcada a Lleida va ser al 1936, just abans de la Guerra Civil, i va ser una llàstima per la cavalcada perquè varen participar centenars de figurants", diu Josep. "Si tens temps i ganes, pots trobar informació sobre els reixos, i sobre l'evolució que han tingut", afegeix el Josep. "Han evolucionat molt, cada vegada hi ha més expectació i més carrosses, i sobretot coses més espectaculars. Aquí no tenim carrosses, tenim tractors", conclou.