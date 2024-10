Javier Pacheco deixarà de ser el secretari general de CCOO el proper 9 d'abril

Javier Pacheco, secretari general de CCOO, aposta per renovar i regenerar la direcció del sindicat i deixarà el càrrec després de 8 anys al capdavant. Ho ha anunciat aquest dimarts, en una trobada amb els mitjans de comunicació, alhora que s'anunciava l'inici del procés congressual que comença el 4 de novembre i posarà el punt i final el proper 9 d'abril.

Pacheco renuncia així a un tercer mandat que podria haver completat si hagués rebut els avals suficients del Consell Nacional. Necessitaria dos terços del vots d'aquest òrgan. Però ell mateix ha defensat el seu posicionament per mantenir viva la possibilitat que les dones es presentin a ocupar el càrrec. Avui, les dones ja representen un 45% del total de les 147.579 persones afiliades al sindicat.

El secretari general ha fet un balanç positiu des que l'abril del 2017 va substituir Joan Carles Gallego. Primer, perquè "deixem una societat catalana que no està trencada" tot i haver superat el "conflicte polític més greu que s'ha viscut a Catalunya des de l'arribada de la democràcia". De totes formes, ha assenyalat que "el més dolent i dur" al llarg d'aquests 8 anys va ser la pandèmia.

Al ser preguntat per quin serà el seu futur més immediat, ha assegurat que "no faré cap pas dins el món de la política i espero seguir vinculat al sindicat". Pacheco trencaria així amb la tendència que havien marcat els seus 3 antecessors. Tots ells van saltar de la secretaria general de CCOO al Parlament de Catalunya com a diputats.

El pròxim congrés de CCOO de Catalunya que escollirà el relleu de Pacheco se celebrarà del 9 a l’11 d’abril al Palau de Congressos de Barcelona i hi ha 147.349 persones cridades a participar. La maquinària, però, ja s’ha posat en marxa i aquest mateix dimarts acaba el termini que tenen els afiliats per poder-se presentar a les assemblees. Durant els pròxims mesos l’organització anirà fent el seu procés intern i la previsió és que les candidatures no es presentin de manera formal almenys fins al 4 de gener.