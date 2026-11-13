La inflació puja a Catalunya fins al 4,8%, una xifra mai vista des del 2023

L'electricitat, el gas i altres combustibles són els que impulsen la deriva inflacionista a Catalunya, amb una pujada internaual del 13%. En el cas dels carburants i combustibles, l'increment és encara pitjor, gairebé d'un 24%, tot i que l'encariment es modera respecte del mes de setembre.
Pel que fa a la inflació subjacent, que no té en compte els elements més volàtils, també ha pujat tres dècimes a Catalunya, dues per sobre de la mitjana espanyola.
La verdura fresca es dispara
I la cistella de la compra, on els col·lectius més vulnerables es deixin bona part dels seus recursos, tampoc queda enrere. Els aliments que més pugen són els llegums i les hortalisses fresques, un 16%, mentre que els ous es moderen en relació a la pujada del mes de setembre. El sucre, el cafè, el cacau i les infusions són els que més cauen respecte de l'octubre de l'any passat.
Els agents econòmics i socials, preocupats
La patronal PIMEC s'ha mostrat molt preocupada per la pujada persistent de la inflació subjacent i adverteix que això dificultarà que la taxa general baixi en els propers mesos. Per això, pregunta també al govern què passarà amb les rebaixes fiscals de carburants a finals de gener.
També alerta que les empreses hauran de repercutir l'augment dels costos en els preus o absorbir-lo a cost dels marges, el que podria afectar la rendibilitat i la capacitat d'inversió del teixit productiu. De la seva banda, Comissions Obreres tem que la crisi de preus acabi tenint conseqüències negatives en la creació d’ocupació. El sindicat també es fixa en la dada de l'habitatge, amb una pujada de gairebé el 7%, i assegura que aquesta xifra justifica la vaga general del passat dimecres.