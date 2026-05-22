El Govern planteja millores en complements però els sindicats ho rebutgen

El Govern ha posat damunt la taula una proposta que inclou millores en set complements salarials, amb una inversió de prop de 78,7 milions d’euros esglaonats en cinc anys i que, segons el Departament, beneficiaria més de 104.000 docents de tot el sistema, inclosa la concertada. Entre les mesures hi ha l’increment de complements per tutories, coordinacions digitals o direccions, a més de nous pagaments per cotutories, centres de màxima complexitat i tutors de treballs de recerca.
Des d’Educació defensen que es tracta d’una proposta “equilibrada” que vol reconèixer responsabilitats específiques i contribuir a millorar el sistema educatiu. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Giménez, ha assegurat que el Govern manté la “mà estesa” per arribar a un acord i “desinflamar la tensió”, tot i admetre que caldrà trobar punts de consens en les properes trobades.
Els sindicats, però, rebutgen frontalment la proposta i la consideren allunyada de la seva demanda d’un augment salarial lineal. USTEC i CGT la qualifiquen d’“inacceptable” i avisen que podria deixar fora un terç del professorat. A més, han advertit que intensificaran les mobilitzacions si dimarts vinent no s’avança en la negociació. En paral·lel, la consellera Esther Niubó ja ha descartat la proposta sindical d’un complement universal de 500 euros mensuals el 2029, assegurant que queda “fora de l’abast” del pressupost del Departament.