El Govern intensifica la lluita contra la sobrepoblació de senglars per frenar la pesta porcina africana

El Govern ha reforçat el seu pla per reduir la població de porcs senglars a Catalunya i evitar l’expansió de la pesta porcina africana (PPA), després de detectar-se 14 nous positius aquesta setmana que eleven el total de casos fins als 320. L’estratègia posa el focus en les zones boscoses i en entorns pròxims a nuclis urbans, on encara es mantenen restriccions d’accés, com és el cas de Collserola. Des de principi d’any, amb la col·laboració dels caçadors, ja s’han capturat prop de 27.000 exemplars.
Per intensificar aquest dispositiu, el Govern destinarà 5,2 milions d’euros a ampliar els equips de captura i a cobrir les despeses dels caçadors que actuen dins la zona afectada. A més, en àrees especialment sensibles o de difícil accés, com entorns urbans o molt boscosos, s’han contractat tres empreses especialitzades que treballen amb sistemes com gàbies i trampes, evitant l’ús d’armes. A Cerdanyola del Vallès, considerada la “zona zero” del brot, només quedarien una vintena de senglars, tot i que el control és més complex en altres punts del territori.
Aquest paquet de mesures s’ha acordat després de la reunió de la Taula del Senglar, que agrupa institucions, científics i representants del sector. Entre les novetats, destaca una nova línia de 2,2 milions d’euros per reforçar la cadena de comercialització de la carn de caça. Els ajuts inclouen subvencions de 20 euros per animal retirat, suport al transport i finançament de punts logístics, així com la creació de nous centres per facilitar la distribució.
El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, ha defensat la voluntat de “professionalitzar i assegurar” tota la cadena de valor, des de la captura fins al consum final. En aquest sentit, el Govern impulsarà el consum de carn de caça, que considera un producte arrelat a la tradició gastronòmica catalana, i en reforçarà la promoció. Paral·lelament, també s’ha habilitat un ajut extraordinari de 250.000 euros per a la Federació Catalana de Caça i una partida de 600.000 euros per reforçar les actuacions en zones periurbanes.
El dispositiu combina captures, vigilància i diversos sistemes de control poblacional, i el Govern ja estudia nous mètodes com l’esterilització de fauna cinegètica a través d’anticonceptius. Tot i l’evolució favorable en alguns punts, Ordeig ha demanat prudència a l’hora de flexibilitzar les restriccions d’accés al medi natural i ha advertit que qualsevol decisió dependrà dels informes tècnics i científics. “Ens estem jugant molt”, ha remarcat, apel·lant a la comprensió dels ciutadans davant les limitacions vigents.