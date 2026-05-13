EL CATALÀ A LES AULES

El Govern confia que el Constitucional avali el model lingüístic mentre persisteix la batalla judicial a les aules

La Generalitat defensa el català com a llengua vehicular davant del 25% de castellà avalat pel TSJC i el Suprem, en un conflicte obert que ara es decidirà al TC

Ricard Jiménez

Barcelona |

Els conflictes lingüístics a les aules continuen oberts. La Generalitat manté l’aposta de blindar el català com a llengua vehicular a escoles i instituts, i confia que el Tribunal Constitucional acabarà avalant el seu model enfront de la imposició judicial d’un 25% de classes en castellà.

Aquesta mesura va ser fixada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya arran de denúncies de famílies contràries al model d’immersió lingüística. Tot i que el Govern ha aprovat diverses normes per evitar percentatges a l’ensenyament, el TSJC ha mantingut l’aplicació d’aquest 25% en alguns centres.

El xoc jurídic s’ha intensificat en les darreres setmanes. El mateix tribunal català ha tombat parcialment el decret impulsat per l’executiu l’any 2022, que pretenia reforçar el català a les aules. Davant d’aquest entramat legal, el cas ha acabat elevat al Tribunal Constitucional, que tindrà l’última paraula.

En aquest context, el conseller de Política Lingüística, Xavier Vila, s’ha mostrat convençut que el TC validarà l’estratègia del Govern i el model vigent d’escola catalana.

Al Parlament, però, el debat polític continua viu. Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP han reclamat a l’executiu que prepari un pla alternatiu en cas que la sentència sigui contrària. En canvi, PP i Vox han defensat les resolucions judicials i aposten per un sistema que garanteixi el dret a escolaritzar-se també en castellà.

El futur del model lingüístic, doncs, queda pendent d’una decisió clau que marcarà el rumb de l’escola catalana.

