El govern climatitzarà les aules catalanes en 4 anys

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha situat l'educació com una de les grans prioritats del Govern amb un paquet de mesures de llarg recorregut que inclou la climatització de totes les aules públiques de Catalunya abans del curs 2030-2031, l'objectiu d'arribar al 6% del PIB en despesa educativa i l'obertura d'un debat sobre el futur del sistema educatiu català.
La proposta de climatització, anunciada durant la conferència d'Illa a les Drassanes de Barcelona, preveu actuar als 2.530 centres educatius públics del país amb una inversió estimada de fins a 2.500 milions d'euros. Tot i això, la Generalitat només assumirà directament la climatització d'un centenar de centres abans que acabi l'estiu del 2028, amb una inversió aproximada d'un milió d'euros per escola o institut.
La resta de la intervenció, que afecta prop del 90% dels centres, quedarà en mans de fórmules de col·laboració amb els ajuntaments i empreses de serveis energètics. Aquest és precisament el principal interrogant del pla, ja que la seva execució dependrà de la voluntat i la capacitat d'inversió dels consistoris en els pròxims anys.
Davant aquests dubtes, la consellera portaveu, Sílvia Paneque, ha defensat que cap ajuntament, independentment del seu color polític, rebutjarà una actuació destinada a millorar les condicions de les escoles. També ha garantit que el Govern mobilitzarà els recursos necessaris per complir l'objectiu fixat per al curs 2030-2031.
Pel que fa a la resta de compromisos anunciats per Illa, Paneque no ha detallat encara com es redistribuiran els recursos per assolir el 6% del PIB en educació. Tampoc ha concretat quan començaran els contactes amb les forces polítiques per abordar una eventual reforma del sistema educatiu català, tot i que ha confirmat que tant Aliança Catalana com Vox seran convidades a participar en les converses.