El Govern assegura que el trencament de Junts amb el PSOE no tindrà “cap afectació” a Catalunya

La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha assegurat que el trencament de Junts amb el PSOE no tindrà “cap impacte ni cap afectació” a la Generalitat.
L’Executiu català mantindrà inalterable les seves prioritats, encara que algunes com el finançament singular o el traspàs de Rodalies, depenguin en última instància del Congrés.
Paneque no ha volgut valorar la decisió de Junts, perquè és “estrictament orgànica”. Tot i així, la portaveu del Govern ha demanat a la formació de Carles Puigdemont “posar per davant de qualsevol altra qüestió el benestar dels catalans”.
“Pensem que seria una bona notícia que totes les forces democràtiques -i per tant Junts també- estiguéssim sempre disposades a dialogar, especialment sobre aquells temes que puguin tenir un impacte positiu sobre Catalunya. Esperem que així sigui”, ha assegurat.
Sílvia Paneque també ha negat que el president de la Generalitat, Salvador Illa, faci de “mediador” entre Carles Puigdemont i Pedro Sánchez.