Gerardo Pisarello guanya les primàries de BComú i encapçalarà la llista del 2027

Gerardo Pisarello, diputat al Congrés i portaveu dels Comuns, ha guanyat les primàries de Barcelona en Comú amb el 68,6% dels vots. Serà, així, el cap de llista del partit a les eleccions municipals de 2027.
El periodista i escriptor Roberto Enríquez, conegut com a Bob Pop, ha obtingut el 27% dels suports, mentre que 67 vots (4,4%) han estat en blanc.
En total, 1.525 persones han participat en el procés intern, que l’executiva del partit ha qualificat d’“exemplar” tant per la mobilització com pel to de les candidatures.
Els resultats són provisionals i es ratificaran a principis de la setmana vinent, moment en què començarà la confecció de la resta de la llista electoral.
Un tàndem per reforçar el projecte de 2027
Carol Recio, regidora de Barcelona en Comú, serà la número dos de la candidatura. El tàndem Pisarello‑Recio respon al model de lideratge compartit aprovat en el primer congrés del partit, celebrat l’estiu passat.
Segons la direcció de BComú, aquesta fórmula reforça l’objectiu de tornar a guanyar l’alcaldia de Barcelona el 2027 i projecta una imatge de renovació i continuïtat alhora.
Qui és Gerardo Pisarello?
Gerardo Pisarello (Tucumán, 1970) és jurista, politòleg i professor de Dret Constitucional. Actualment és diputat al Congrés i secretari primer de la Mesa. Vinculat als moviments socials i a la defensa dels drets humans, va ser primer tinent d’alcaldia durant el primer mandat d’Ada Colau a l’Ajuntament de Barcelona.
El seu perfil combina experiència institucional, trajectòria acadèmica i militància en causes socials, elements que el partit considera clau per liderar el projecte municipal.
Carol Recio, una sociòloga amb trajectòria municipal
Carol Recio (Barcelona, 1980) és doctora en Sociologia per la UAB i regidora de Barcelona en Comú. Presideix el Consell Plenari de Nou Barris i és vicepresidenta d’Acció Climàtica i Agenda Estratègica Metropolitana de l’AMB.
Durant el primer mandat de Colau va ser cap de gabinet de la Regidoria de Salut, Envelliment i Cures. També ha estat consellera portaveu de Nou Barris i membre activa del teixit veïnal, especialment a l’AVV de la Prosperitat.